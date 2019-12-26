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Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку на последних месяцах беременности

Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку на последних месяцах беременности
Несколько дней назад беременная ростовская модель Анастасия Костенко сломала руку. Девушка сразу сообщила неприятную новость в своем микроблоге. После происшествия она обратилась к гинекологу и рассказала поклонникам, как травмировалась.

Оказывается, перелом Костенко получила по своей вине. Модель взяла слишком много вещей в руки и надела скользкие носки.

– Я просто шлепнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки. Еще и носки скользкие надела, – написала девушка.



Падение испугало беременную девушку. Она тут же позвонила врачу, который ведет ее беременность и сходила на прием к гинекологу. К счастью, с еще не родившимся малышом все в порядке.

– Осмотрел меня гинеколог, который будет принимать роды, и остался всем, что входит в понятие «гинекология и акушерство», доволен, – поделилась Костенко.

Подписчики переживают за молодую маму и просят ее быть аккуратнее. Некоторые отмечают, что Анастасия стала еще красивее. По мнению поклонников, это значит, что модель ждет мальчика.

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