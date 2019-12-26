Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку на последних месяцах беременности



Несколько дней назад беременная ростовская модель Анастасия Костенко сломала руку. Девушка сразу сообщила неприятную новость в своем микроблоге. После происшествия она обратилась к гинекологу и рассказала поклонникам, как травмировалась.



Оказывается, перелом Костенко получила по своей вине. Модель взяла слишком много вещей в руки и надела скользкие носки.



– Я просто шлепнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки. Еще и носки скользкие надела, – написала девушка.







Падение испугало беременную девушку. Она тут же позвонила врачу, который ведет ее беременность и сходила на прием к гинекологу. К счастью, с еще не родившимся малышом все в порядке.



– Осмотрел меня гинеколог, который будет принимать роды, и остался всем, что входит в понятие «гинекология и акушерство», доволен, – поделилась Костенко.



Подписчики переживают за молодую маму и просят ее быть аккуратнее. Некоторые отмечают, что Анастасия стала еще красивее. По мнению поклонников, это значит, что модель ждет мальчика.