Ростовчанка Ирина Безрукова прошлась по подиуму с Митей Фоминым

Фото: СоцСети

Ирина Безрукова прошлась по подиуму с Митей Фоминым. Снимки актриса театра и кино разместила 17 апреля.Вместе с музыкантом они пришли на светское мероприятие. Звезды решили вместе пройтись по подиуму. Подписчиков удивило, что они пришли вместе.- Показалось или действительно с Ириной Митя Фомин? - пишут пользователи.Некоторые решили, что вместе они смотрятся гармонично. Однако других смутил наряд ростовчанки. Подписчики считают, что пиджак полнит актрису.Ирина Безрукова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. В свои 58 лет она является не только успешной актрисой, но и телеведущей, общественным деятелем. Она занимается озвучкой и благотворительностью.