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Ростовчанка Ирина Безрукова прошлась по подиуму с Митей Фоминым

Ростовчанка Ирина Безрукова прошлась по подиуму с Митей Фоминым
Ирина Безрукова прошлась по подиуму с Митей Фоминым. Снимки актриса театра и кино разместила 17 апреля.

Вместе с музыкантом они пришли на светское мероприятие. Звезды решили вместе пройтись по подиуму. Подписчиков удивило, что они пришли вместе.

- Показалось или действительно с Ириной Митя Фомин? - пишут пользователи.

Некоторые решили, что вместе они смотрятся гармонично. Однако других смутил наряд ростовчанки. Подписчики считают, что пиджак полнит актрису.

Ирина Безрукова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. В свои 58 лет она является не только успешной актрисой, но и телеведущей, общественным деятелем. Она занимается озвучкой и благотворительностью.
Фото: СоцСети
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