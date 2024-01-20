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Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о своем модельном прошлом. Известная актриса выложила пост в социальных сетях 20 января о том, с чего начинала свою карьеру.Известная ростовчанка Ирина Безрукова выложила фото из 90-х годов, где она проходит по подиуму в качестве манекенщицы. На кадрах видно, как Ирина одета в экстравагантную, яркую одежду известных модельеров.По словам самой актрисы о карьере модели она не мечтала, но с работой в кино было сложно, и артистка решила попробовать себя в чем-то другом.- Тогда только-только стали появляться модельные агентства. И я устроилась в одно из них. Платили скромно за показы, но я работала много. К сожалению, у меня сохранилось совсем немного фотографий из модельного прошлого. Как вам высокая мода того времени?, - поделилась популярная актриса.Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону. Известность она обрела благодаря фильмам «Коля», «Есенин», «Подарок с характером». Ирина была замужем за актером Сергеем Безруковым. Но супруги развелись в 2015 году.