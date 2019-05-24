Ростовчанка Анастасия Костенко отметила успешное для их семьи завершение футбольного сезона



Ростовчанка Анастасия Костенко отпраздновала радостное для их семьи событие. Футбольный клуб «Локомотив», в котором играет ее супруг Дмитрий Тарасов, занял второе место в российском чемпионате. Игроки команды получили кубок и отметили знаменательное событие в кругу своих близких.



Так Анастасия опубликовала фотографии, на которых запечатлена их совсем маленькая дочь. Девочка нежно дотрагивается до кубка, в то время как папа держит ее на руках.



Кроме того, ростовчанка выложила еще один снимок, связанный с успехом ее любимой команды. Девушка вместе с подругами одели майки с надписью «Локомотив» и позирует перед фотографом на фоне газона и ясного неба. На руках у Анастасия все также ее дочурка.







С каждым днем в инстаграме у девушки становится все больше и больше подписчиков. Людям нравится наблюдать за теплыми семейными отношениями ростовчанки. На данный момент за ней наблюдают более 700 тысяч человек, и это не предел.