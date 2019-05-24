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Ростовчанка Анастасия Костенко отметила успешное для их семьи завершение футбольного сезона

Ростовчанка Анастасия Костенко отметила успешное для их семьи завершение футбольного сезона
Ростовчанка Анастасия Костенко отпраздновала радостное для их семьи событие. Футбольный клуб «Локомотив», в котором играет ее супруг Дмитрий Тарасов, занял второе место в российском чемпионате. Игроки команды получили кубок и отметили знаменательное событие в кругу своих близких.

Так Анастасия опубликовала фотографии, на которых запечатлена их совсем маленькая дочь. Девочка нежно дотрагивается до кубка, в то время как папа держит ее на руках.

Кроме того, ростовчанка выложила еще один снимок, связанный с успехом ее любимой команды. Девушка вместе с подругами одели майки с надписью «Локомотив» и позирует перед фотографом на фоне газона и ясного неба. На руках у Анастасия все также ее дочурка.

Ростовчанка Анастасия Костенко отметила успешное для их семьи завершение футбольного сезона

С каждым днем в инстаграме у девушки становится все больше и больше подписчиков. Людям нравится наблюдать за теплыми семейными отношениями ростовчанки. На данный момент за ней наблюдают более 700 тысяч человек, и это не предел.

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