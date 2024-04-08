Фото: Соцсети Анастасия Костенко

Ростовчанка Анастасия Костенко с размахом отметила свое 30-летие. Известная модель отпраздновала свой юбилей в кругу родных и близких в одном из столичных заведений.Анастасия праздновала в ярко-розовом платье с глубоким декольте. Место проведения торжества было украшено множеством розовых роз в тон платью именинницы. Муж Анастасии, Дмитрий Тарасов, спел несколько песен в честь своей супруги. Дочери, также одетые в нежно-розовые платья, также появились на празднике.В завершение торжества извесным гостям преподнесли огромный 10-ярусный торт. Знаменитая модель задула свечи и загадала желание.Любопытно, что популярная модель написала в своем микроблоге, что не хотела закатывать грандиозное торжество. Ведь с момента рождения четвертого ребенка прошло всего полтора месяца, и Анастасии приходится еще больше заботиться о своих детях. Однако девушку все же убедили отпраздновать.Анастасия родом из Сальска Ростовской области. Широкую известность она получила благодаря участию в конкурсе "Мисс Россия" в 2014 году. Однако жительница Дона не стала победительницей конкурса. Она была удостоена титула "Вторая вице-мисс Россия". Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. У них две дочери, Милана и Ева, и два сына, Алексей и Ярослав.