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Ростовчанин снял четкое изображение затмения Луны

Ростовчанин снял четкое изображение затмения Луны
Жители Ростовской области делятся кадрами лунного затмения 28 октября. В редакцию Rostov.ru ростовчанин прислал один из наиболее четких снимков спутника.

На фото видно, как нижний краешек Луны потемнел. При этом сам спутник казался ярче обычного, в тень ушла лишь небольшая часть. Отчетливее всего это было видно около 23 часов. А само затмение продлилось 77 минут - с 22:35 до 23:52.

Как сообщал Rostov.ru, спутник оказался в конусе тени от Земли. Заведующий астрономической обсерваторией в парке Горького Николай Дёмин рассказал, что затмение можно наблюдать без каких-либо специальных оптических приборов. Его было видно невооруженным глазом.
Фото: Rostov.ru.
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