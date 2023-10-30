Ростовчанин снял четкое изображение затмения Луны
Жители Ростовской области делятся кадрами лунного затмения 28 октября. В редакцию Rostov.ru ростовчанин прислал один из наиболее четких снимков спутника.
На фото видно, как нижний краешек Луны потемнел. При этом сам спутник казался ярче обычного, в тень ушла лишь небольшая часть. Отчетливее всего это было видно около 23 часов. А само затмение продлилось 77 минут - с 22:35 до 23:52.
Как сообщал Rostov.ru, спутник оказался в конусе тени от Земли. Заведующий астрономической обсерваторией в парке Горького Николай Дёмин рассказал, что затмение можно наблюдать без каких-либо специальных оптических приборов. Его было видно невооруженным глазом.