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Жители Ростовской области 28 октября увидят частное затмение Луны

Жители Ростовской области 28 октября увидят частное затмение Луны
Жители Ростовской области станут свидетелями частного затмения Луны 28 октября. Впечатляющее зрелище можно увидеть с 22:35 до 23:52. Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией в парке Горького Николая Дёмина, максимум явления придется на 23:14.

В это время естественный спутник частично окажется в конусе тени от Земли. Его хорошо будет видно не только в Ростовской области, но и со всей территории России. Ареал видимости полностью покрывает Евразию, Африку и Австралию.

- Лунное затмение будет частным, с небольшой максимальной фазой – 0,122. Это означает, что в тень Земли попадет лишь незначительная область лунного диска вблизи южного полюса нашего спутника, - объяснил Николай Дёмин.

Чтобы наблюдать явление, не требуются оптические приборы. Потемнение южного («нижнего») края Луны легко заметить невооруженным глазом.
- Если вы хотите разглядеть путешествие тени Земли по лунным пейзажам более подробно, можно воспользоваться биноклем или любительским телескопом, - добавил ученый из Ростова.

Многие ошибочно называют приближающееся частное затмение кровавым. Однако никаких цветовых оттенков не будет, так как красноватый оттенок спутник приобретает только во время полных затмений.
Фото: соцсети (группа ВК AstroAlert).
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