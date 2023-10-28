Жители Ростовской области 28 октября увидят частное затмение Луны

Фото: соцсети (группа ВК AstroAlert).

Жители Ростовской области станут свидетелями частного затмения Луны 28 октября. Впечатляющее зрелище можно увидеть с 22:35 до 23:52. Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией в парке Горького Николая Дёмина, максимум явления придется на 23:14.В это время естественный спутник частично окажется в конусе тени от Земли. Его хорошо будет видно не только в Ростовской области, но и со всей территории России. Ареал видимости полностью покрывает Евразию, Африку и Австралию.- Лунное затмение будет частным, с небольшой максимальной фазой – 0,122. Это означает, что в тень Земли попадет лишь незначительная область лунного диска вблизи южного полюса нашего спутника, - объяснил Николай Дёмин.Чтобы наблюдать явление, не требуются оптические приборы. Потемнение южного («нижнего») края Луны легко заметить невооруженным глазом.- Если вы хотите разглядеть путешествие тени Земли по лунным пейзажам более подробно, можно воспользоваться биноклем или любительским телескопом, - добавил ученый из Ростова.Многие ошибочно называют приближающееся частное затмение кровавым. Однако никаких цветовых оттенков не будет, так как красноватый оттенок спутник приобретает только во время полных затмений.