В Ростове на Варфоломеева из канализационного люка забила вода: видео

Фото: Тютина.

В донской столице на улице Варфоломеева забил коммунальный фонтан из канализационного люка. Авария случилась днем на пересечении с переулком Соборным.По словам горожан, вода из канализационного люка текла на протяжении всего дня. В результате улица Варфоломеева превратилась в небольшую Венецию в центре Ростова.Находчивые ростовчане сделали из подручных средств переправу через эти реки. Они положили несколько деревянных брусков и сверху накрыли частью старой двери. По ним люди переходили сквозь реки канализационной жидкости.