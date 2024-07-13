В Ростовской области на машину упал бетонный столб

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В станице Багаевской на машину упала бетонная опора ЛЭП. Этим поделился местный житель в социальных сетях.Опора ЛЭП рухнула в районе улицы Фрунзе. Водителю «Мерседеса» придется потратить крупную сумму на ремонт автомобиля.Вероятно, причиной обрушения стало качество столба. Местные сообщают, что они давно уже требуют замены. Это не первый случай в регионе.Напомним, что в Таганроге в феврале бетонные опоры ЛЭП падали на автомобили. Из-за этого тогда весь центр города остался без света зимой.