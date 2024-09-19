Ростовчане опубликовали кадры суперлуния 18 сентября

Фото: СоцСети

Жители Ростова делятся кадрами суперлуния 18 сентября. Кадры горожане разместили в соцсетях.Напомним, ранее заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин сообщил Donday, что лунное затмение 18 сентября совпало с суперлунием. Оно случилось за девять часов до перигея. В тот момент Луна отдалилась от Земли на 375 тысяч километров.Некоторые ростовчане смогли разглядеть Луну поближе с помощью телескопов. Также люди заметили, что Луна в это время была крупной и яркой.