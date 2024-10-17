В департаменте ЖКХ объяснили плохое качество горячей воды в Ростове

Фото: Ростов ру

Ростовчане пожаловались на ухудшившееся качество горячей воды. Что стало причиной, объяснили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.Горячая вода, которую идет из кранов, проходит через систему отопления: батареи, трубы внутри домов и сети от котельной до жилых зданий. После завершения отопительного сезона и закрытия задвижек на внутридомовых сетях вода остаётся в трубах. Со временем в ней накапливается ржавчина. Когда отопление включают снова, ржавчина смешивается с водой и попадает в краны.- По данной причине горячая вода из крана будет мутной несколько дней, пока постепенно из труб не уйдет вся грязь, – пояснили в департаменте.Вода может оставаться мутной не более двух недель.