Ростов стал лидером по числу новых заболевших коронавирусом

Донская столица лидирует среди городов и районов по числу новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает правительство Ростовской области.По состоянию на 12 июля в Ростове зафиксировали 46 человек с COVID-19. Далее идет город Шахты с восемью заболевшими. За ним - Батайск с шестью инфицированными.За сутки коронавирус выявили в 18 городах и районах области. Вирус подтвердился у 98 человек. Всего в регионе насчитывают 10 726 инфицированных.