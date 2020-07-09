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Ростов стал лидером по числу новых заболевших коронавирусом

Ростов стал лидером по числу новых заболевших коронавирусом
Донская столица лидирует среди городов и районов по числу новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

По состоянию на 12 июля в Ростове зафиксировали 46 человек с COVID-19. Далее идет город Шахты с восемью заболевшими. За ним - Батайск с шестью инфицированными.

За сутки коронавирус выявили в 18 городах и районах области. Вирус подтвердился у 98 человек. Всего в регионе насчитывают 10 726 инфицированных.

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