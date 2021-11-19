Ростов снова оказался в лидерах по числу новых заболевших COVID-19

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове - наибольшее число новых заболевших COVID-19. За последние 24 часа тут вирус нашли у 194 человек. Об этом сообщает портал регионального правительства.Вторую позицию (36 зараженных) занимает Таганрог. Еще 32 инфицированных - в Шахтах. Новых зараженных нашли во всех городах и районах. Положительные тесты на ковид получили 656 человек, а общее число заболевших - 169 700. Обстановка ежедневно ухудшается.В целом ситуация на Дону довольно напряженная. Если заболеваемость не пойдет на спад, власти могут вернуть часть ограничений.