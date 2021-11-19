Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростов снова оказался в лидерах по числу новых заболевших COVID-19

Ростов снова оказался в лидерах по числу новых заболевших COVID-19
В Ростове - наибольшее число новых заболевших COVID-19. За последние 24 часа тут вирус нашли у 194 человек. Об этом сообщает портал регионального правительства.

Вторую позицию (36 зараженных) занимает Таганрог. Еще 32 инфицированных - в Шахтах. Новых зараженных нашли во всех городах и районах. Положительные тесты на ковид получили 656 человек, а общее число заболевших - 169 700. Обстановка ежедневно ухудшается.

В целом ситуация на Дону довольно напряженная. Если заболеваемость не пойдет на спад, власти могут вернуть часть ограничений.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.