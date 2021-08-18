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Ростов накрыло мощным ливнем

Ростов накрыло мощным ливнем
Донскую столицу накрыло мощным ливнем. Непогода обрушилась на Ростов около 14 часов 20 августа.

Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра до 23 метров в секунду. Стихия не заставила себя долго ждать. Под конец рабочей недели Ростов в очередной раз ушел под воду.

В социальных сетях местные жители делятся фотографиями и видео разбушевавшейся стихии. Больше всего затопило Извилистую, Малиновского, а также Сельмаш и Центральный рынок. Дожди прошли и в центре города. Реки из дождевой воды разлились по проспектам Буденновскому, Ворошиловскому и улице Красноармейской.

Ростовчане запасаются лодками и терпением в ожидании прекращения дождя.

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