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Игрок ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков получил травму

Игрок ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков получил травму
В составе «Ростова» произошло неприятное событие — травму получил Дмитрий Чистяков, один из новых игроков команды. Об этом рассказал главный тренер Джонатан Альба.

Из-за повреждения Дмитрий не смог принять участие в матче Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Пока неясно, о какой именно травме идёт речь.

Однако есть информация о скором возвращении игрока на поле. Сам Чистяков сообщил «РБ Спорт», что это займёт примерно одну-две недели.

Напомним, что Дмитрий Чистяков подписал контракт с «Ростовом» на два года с возможностью продления. До этого он играл за «Зенит».
Фото: ФК Ростов
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