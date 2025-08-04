Игрок ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков получил травму

Фото: ФК Ростов

В составе «Ростова» произошло неприятное событие — травму получил Дмитрий Чистяков, один из новых игроков команды. Об этом рассказал главный тренер Джонатан Альба.Из-за повреждения Дмитрий не смог принять участие в матче Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Пока неясно, о какой именно травме идёт речь.Однако есть информация о скором возвращении игрока на поле. Сам Чистяков сообщил «РБ Спорт», что это займёт примерно одну-две недели.Напомним, что Дмитрий Чистяков подписал контракт с «Ростовом» на два года с возможностью продления. До этого он играл за «Зенит».