Ростовчане предложили отказаться от масштабного празднования Дня города

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В преддверии 276-летия Ростова-на-Дону жители города выразили мнение о необходимости более сдержанного подхода к празднованию Дня города. Ростовчане предложили отметить эту дату без излишней помпезности.Свои соображения по поводу формата празднования жители донской столицы изложили в комментариях к публикации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, Юрия Слюсаря. Некоторые ростовчане предложили сократить затраты на организацию праздничных мероприятий, а высвободившиеся финансовые ресурсы перенаправить на улучшение состояния медицинских и образовательных учреждений, а также на поддержку тех, кто нуждается в помощи.Согласно имеющейся информации, на украшение города к предстоящему празднику было выделено свыше 14 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком предусматривает изготовление и установку декораций к 3 сентября. Часть украшений будет выполнена другими организациями, возможно повторное использование прошлогодних элементов.