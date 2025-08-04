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В Ростовской области поголовье птицы снизилось на 10%

В Ростовской области поголовье птицы снизилось на 10%

По информации, представленной Росстатом, птицеводческие хозяйства Ростовской области столкнулись с уменьшением количества птицы на 10%.

В Южном федеральном округе в целом за этот год отмечено падение численности птичьего поголовья на 8,1%, что эквивалентно 57,8 миллионам особей. Наиболее существенное сокращение поголовья наблюдалось в Адыгее и Ростовской области.

Так, в Ростовской области поголовье птицы снизилось на 10%, достигнув отметки в 17,32 миллиона голов.
Фото: Нейросеть
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