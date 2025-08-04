Велосипедист без подготовки проехал 150 километров из Ростова в Егорлыкский район

- Если я могу поставить себе цель, например, встать с утра, или я могу поставить себе какие-то задачи и выполнить их, то я горжусь собой, я уверенно себя чувствую. Мы себя оцениваем только по результатам. Поэтому, если не достает в жизни какой-то опоры, нужно сделать себе классный результат. Вот такая инициация – отличный для этого способ, я просто встал и поехал, - делится Артем Фоменко.

- Когда проехал Дон, у меня появилось ощущение свободы и приключения. Неизвестность впереди бодрила, - рассказал велосипедист. – Стал чувствовать усталость спустя четыре часа, когда доехал до Сальского кольца. До этого я поднимался на Эльбрус, бегал марафоны и понимал, что и здесь я буду идти до конца, сил хватит, но нужно поддерживать силу духа.

Фото: Артем Фоменко

Артем Фоменко купил себе велосипед в прошлом году. С тех пор он еженедельно катался по Ботаническому саду и проезжал максимально 10 километров. Во время очередной велопрогулки 28 июля у него появилось желание проехать больше.Итоговой точкой маршрута был определен дом родителей в станице Егорлыкской. Артем взял с собой всего лишь воду, зарядное устройство и отправился в путь.Трудности в дороге возникали из-за типа велосипеда. Колеса горного велосипеда оказались тяжелы для трассы, а из-за посадки вся нагрузка тела шла на руль. Помогала облегчить напряжения периодическая пятиминутная ходьба.На дороге у мужчины произошла интересная встреча с сотрудниками ГАИ. Стражи порядка обратили внимание на погасшую заднюю подсветку велосипеда и подарили велосипедисту один из своих сигнальных жилетов.К точке назначения Артем добрался ранним утром следующего дня. Он проехал 148 километров примерно за 15 часов. После такой длительной поездки болели руки, плечи и спина. На обратном пути он уже ехал автобусом. Но, несмотря на физическую усталость, о совершенном путешествии не сожалеет.Мужчина говорит, что получил от поездки не только удовольствие, но и дополнительную мотивацию для будущего путешествия на велосипеде уже среди горных вершин.