Велосипедист без подготовки проехал 150 километров из Ростова в Егорлыкский район
Артем Фоменко купил себе велосипед в прошлом году. С тех пор он еженедельно катался по Ботаническому саду и проезжал максимально 10 километров. Во время очередной велопрогулки 28 июля у него появилось желание проехать больше.
Итоговой точкой маршрута был определен дом родителей в станице Егорлыкской. Артем взял с собой всего лишь воду, зарядное устройство и отправился в путь.
Трудности в дороге возникали из-за типа велосипеда. Колеса горного велосипеда оказались тяжелы для трассы, а из-за посадки вся нагрузка тела шла на руль. Помогала облегчить напряжения периодическая пятиминутная ходьба.
На дороге у мужчины произошла интересная встреча с сотрудниками ГАИ. Стражи порядка обратили внимание на погасшую заднюю подсветку велосипеда и подарили велосипедисту один из своих сигнальных жилетов.
К точке назначения Артем добрался ранним утром следующего дня. Он проехал 148 километров примерно за 15 часов. После такой длительной поездки болели руки, плечи и спина. На обратном пути он уже ехал автобусом. Но, несмотря на физическую усталость, о совершенном путешествии не сожалеет.
Мужчина говорит, что получил от поездки не только удовольствие, но и дополнительную мотивацию для будущего путешествия на велосипеде уже среди горных вершин.