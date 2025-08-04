Почти половина слободы Кашары осталась без водоснабжения из-за порыва
В результате повреждения основного водовода, значительная часть населения Кашарского района столкнулась с временным прекращением подачи воды. Об этом сообщили в районной администрации.
Четвертого августа, из-за прорыва на центральной водной магистрали, почти половина жителей поселка осталась без водоснабжения. Отсутствие коммунальных услуг коснулось домов, расположенных на улицах Ленина, Комсомольская, Октябрьская и других.
По данным, предоставленным администрацией, ремонтные работы начнутся 5 августа и продлятся с 8 утра до 5 вечера.