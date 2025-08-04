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Почти половина слободы Кашары осталась без водоснабжения из-за порыва

Почти половина слободы Кашары осталась без водоснабжения из-за порыва

В результате повреждения основного водовода, значительная часть населения Кашарского района столкнулась с временным прекращением подачи воды. Об этом сообщили в районной администрации.

Четвертого августа, из-за прорыва на центральной водной магистрали, почти половина жителей поселка осталась без водоснабжения. Отсутствие коммунальных услуг коснулось домов, расположенных на улицах Ленина, Комсомольская, Октябрьская и других.

По данным, предоставленным администрацией, ремонтные работы начнутся 5 августа и продлятся с 8 утра до 5 вечера.
Фото: Donday
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