Ж/д вокзал и дом на Ленина снова затопило после дождя в Ростове
После мощного дождя в Ростове снова затопило район ж/д вокзала и многострадальный дом на Ленина. Непогода обрушилась на донскую столицу вечером 22 июля.
Как ранее сообщал Ростов.ру, дом №109/5 на улице Ленина страдает от наводнений уже не первый год. По словам местных жителей, проблема заключается в неочищенных ливнёвках. Очередной ливень снова привел к затоплению подвального помещения многоэтажки.
Также под водой оказалась Привокзальная площадь. Территория вокзала также находится в низменной части города. Соответственно, вся вода стекала вниз к ж/д. Машины по двери стояли в воде и еле плелись по рекам из дождевой воды. К счастью, эвакуация населения не понадобилась.
Кроме того, затопило детский сад №15 по переулку Доломановскому, 18/6. Подвал оказался по колено в воде. Очевидно, что ближайшие дни заведение не будет принимать детей.
Главные улицы города также затопило. Меньше всего повезло проспектам Буденновскому и Ворошиловскому. Улица Малиновского и вовсе превратилась в полноводную реку с сильным течением.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области, всего в откачке воды принимали участие 34 человека, включая 20 спасателей. В работе задействовали 12 единиц техники. Спасателям удалось удалить более 1000 кубометров воды.
Последствия тоже оказались ужасающими. Так, на Будённовском разорвало асфальт. В Западном районе дерево выбило окно в квартире. А ещё часть Ростовчан обесточили.