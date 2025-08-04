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В Ростове осудят предпринимателя, со стройки которого на авто упал гигантский газоблок

В Ростове осудят предпринимателя, со стройки которого на авто упал гигантский газоблок

В Ростове-на-Дону предпринимателю предстоит ответить перед законом в связи с происшествием, когда со строительной площадки, принадлежащей ему, на стоящую рядом машину упал большой кусок газобетона. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Указанный инцидент произошел 8 октября 2024 года. Упавший элемент конструкции проломил крышу, разбил лобовое стекло и повредил капот автомобиля иностранного производства. По счастливой случайности, в момент падения обломка в салоне автомобиля и рядом с ним людей не было. В результате данного происшествия владельцу транспортного средства был нанесен значительный ущерб, превышающий 1,4 миллиона рублей.

Согласно данным следствия, в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к нанесению крупного материального ущерба по неосторожности.
Фото: СУ СК Ростовской области
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