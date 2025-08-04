В муниципалитетах Дона началось обновление детских площадок

Фото: Правительство Ростовской области

Доклад о ходе реконструкции действующих и создании новых детских площадок в муниципалитетах Дона заслушал глава региона Юрий Слюсарь 4 августа на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.Как уточнили в областном министерстве ЖКХ, до конца недели в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Милютинском районах установят игровое и спортивное оборудование, а в Мартыновском, Мясниковском и Тацинском районах уже приступили к монтажу оборудования. Отметим, что на поставку оборудования на 128 площадок в 52 муниципалитетах уже заключили контракты. Кроме того, ведутся торги по еще 30 площадкам.Однако в трех муниципалитетах к торгам так и не преступили. Как отметил, глава региона Юрий Слюсарь, срыв программы недопустим.- Задача определена – площадки должны быть готовы к 1 сентября. Контролируйте и сроки, и качество работ. И следите за тем, чтобы те пожелания, которые озвучивали жители при обсуждении проектов детских площадок, были учтены, - подчеркнул глава региона.Губернаторская программа по обновлению детских площадок по всему региону, не соответствующим требованиям безопасности, «Территория детства» стартовала в марте. На эти цели из областного бюджета в 2025 году выделили 500 миллионов рублей. До конца года в донском регионе реконструируют 177 детских площадок. Отметим, что в следуюшем году реализация проекта продолжится.Кроме того, по поручению врио губернатора в районах и городах Ростовской области в рамках обсуждения проектов реконструкции действующих или создания новых игровых зон для детей прошли встречи с жителями. Более четырех тысяч жителей региона приняли участие в таких встречах.По поручению врио губернатора в городах и районах Ростовской области для обсуждения проектов реконструкции действующих или создания новых детских площадок прошли встречи с жителями. В них приняли участие более четырех тысяч дончан.