В Ростовской области родственники ведут поиски пропавшей пенсионерки с деменцией

Фото: соцсети

В Ростовской области родственники ведут поиски пропавшей пожилой женщины. Сын 75-летней Галины Оленик, Виталий, предоставил информацию об обстоятельствах её исчезновения.Известно, что женщина проживает в городе Донецке. Как сообщили родственники, Галина ушла из дома 2 августа. Родные забеспокоились и практически сразу обратились за помощью в правоохранительные органы.В день, когда она пропала, на пожилой женщине была одежда тёмно-синего цвета, на голове — соломенная шляпа, а обувью служили резиновые шлёпанцы.Если вам что-либо известно о местонахождении Галины, или вы её видели, позвоните по номерам: 8-928-810-15-688 (Виталий, сын) или 8-999-229-52-88.