Ростов-на-Дону снова накрыло затяжными дождями

Дожди продолжают доставлять неудобства жителям Ростовской области. Вот и на этой рабочей неделе снова прогнозируют обильные осадки.В течение трех дней, с понедельника по среду, в регионе и в Ростове ожидаются обильные дожди. Сильного ветра и понижения температуры ждать не придется. Столбики термометров будут колебаться в пределах +27...+29 градусов.В четверг и пятницу синоптики прогнозируют ясную погоду и жару. Температура воздуха в четверг, 8 июля, будет +30 градусов. А в выходные ростовчан ожидает жара +33 и более градусов.Напомним, что затяжные дожди в регионе связаны с прохождением над Крымом циклона. Теплые воздушные массы соединились с холодными, образовав фронт, который не дает установиться ясной и сухой погоде.