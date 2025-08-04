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В районах Ростовской области сохраняется чрезвычайный риск возникновения пожаров

В районах Ростовской области сохраняется чрезвычайный риск возникновения пожаров

Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС по Ростовской области, в более чем десяти районах региона сохраняется критическая опасность возникновения пожаров.

Росгидромет сообщает, что до конца текущих суток (4 августа) и на протяжении 5 августа в некоторых частях Ростовской области прогнозируется наивысший пятый класс пожарной опасности. Это касается отдельных местностей в северо-восточном (Белокалитвинском), центральных (Волгодонском, Цимлянском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском), южных (Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском) районах, а также в Приазовье, южной половине Азовского района.

Сохраняющийся высокий уровень пожарной опасности обусловлен жаркой и засушливой погодой, установившейся в регионе. В связи с этим категорически запрещается разведение костров, использование открытого огня, сжигание отходов, а также проведение работ, связанных с риском возгорания, как в полевых условиях, так и в лесных массивах. При обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в соответствующие службы экстренного реагирования.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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