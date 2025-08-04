Парад планет ожидается в Ростовской области 10 августа

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Парад планет ожидается в Ростовской области. Жители донского региона смогут увидеть Луну и шесть планет солнечной системы утром 10 августа.По словам заведующего астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николая Дёмина, Луна будет располагаться низко над линией запада. Сатурн и Нептун можно будет увидеть в юго-западной части неба. Уран будет виден на юге. Венера и Юпитер будут находиться на востоке, а Меркурий — невысоко над северо-восточным горизонтом.Чтобы увидеть «парад планет», лучше всего отправиться за город и найти место с открытым юго-западным видом. Из-за того, что Меркурий и Луна в этот момент будут находиться очень низко над горизонтом, в городе их будет почти не видно.