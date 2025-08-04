За последние три дня в водоемах Ростовской области утонули три человека
В течение последних трех дней в Ростовской области зафиксировано три летальных исхода на водных объектах, о чем проинформировала пресс-служба регионального МЧС.
Первый случай зарегистрирован 3 августа в Ростове, на улице Рельефной. По данным, предоставленным DonDay, из водоема подняли тело мужчины, возраст которого предположительно составлял от 35 до 50 лет. В настоящее время устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
Второй трагический инцидент случился 4 августа в донской столице. На 13-й линии мужчина, находясь на отдыхе у воды, решил окунуться и исчез из поля зрения. Спустя некоторое время очевидцы обнаружили тело на поверхности и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты извлекли из воды тело мужчины 32 лет.
Еще одна трагедия произошла 2 августа в Новочеркасске. В выходной день 40-летний мужчина приехал с семьей отдохнуть на искусственном водоеме ерика Варгунка. Находясь на пляже, он употребил алкоголь и решил поплавать. Через несколько минут он утонул на глазах у супруги. Спасатели осуществляли поиски на протяжении трех суток. Тело погибшего было обнаружено днем 4 августа.