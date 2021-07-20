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На Азовское море надвигается шторм с мощным ливнем и ветром

На Азовское море надвигается шторм с мощным ливнем и ветром
Донские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за непогоды в Азовском море. Во второй половине дня 22 июля начнется сильный шторм.

Мощные ливни пройдут по восточной половине моря в период с 15 до 17 часов. В течение суток прогнозируют кратковременные дожди. Северо-восточный ветер усилится до 25 метров в секунду (90 километров в час). Осадки будут сопровождать гроза и плохая видимость до 1-2 километров, временами - до 500 метров.

Непогода продлится до утра 23 июля. В этот период не рекомендуется купаться в море. В случае, если вы оказались в водоеме во время шторма, не тратьте силы и не боритесь с волнами. Добравшись до берега, нужно выходить из воды после того, как гребень волны уйдет из-под вас. На суше необходимо ухватиться за что-то крепкое и постараться выбраться к месту, где море не достанет вас.

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