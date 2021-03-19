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Сильные дожди ожидаются в Ростове на этой рабочей неделе

Сильные дожди ожидаются в Ростове на этой рабочей неделе
Рабочая неделя в донской столице обещает быть пасмурной и с большим количеством осадков. О прогнозе с 22 по 26 марта рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.

В понедельник и вторник, 22 и 23 марта, в Ростове-на-Дону будет прогнозируемость осадков минимальная, тем не менее солнечной погоды ждать не стоит. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. Сильного ветра не будет.

Дожди начнутся со среды. С 24 марта и до конца рабочей недели Ростов накроет волной осадков. Обильные дожди также пройдут по всей Ростовской области. Температура воздуха будет от -1...+1 градуса ночью и до +6...+9 градусов днем.

В связи с передами температуры и осадками, в утренние часы возможен туман. Автомобилистам стоит быть более внимательными на дорогах.

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