Похолодание и дожди прогнозируют на этой неделе в Ростове



В Ростове на наступившей неделе прогнозируют похолодание и дожди.



Если понедельник будет ясным и солнечным, то уже к обеду вторника погода испортится. Небольшой дождь ожидается в полдень. Температура при этом будет +22…+24 градуса, но к вечеру она опустится до +17…+20 градусов.



В среду дождь начнётся с самого утра и будет идти на протяжении всего дня. Похолодает до +17…+21 градуса, вечером - до +16 градусов.



В четверг в Ростове снова будет ясно и солнечно, но температура не поднимется выше +18 градусов днём и +16 вечером.



В конце недели в донскую столицу снова вернутся дожди, станет холоднее ещё на пару градусов. Днём в пятницу воздух прогреется только до +16 градусов, а вечером - до +13 градусов.



Ночи также становятся всё холоднее. К концу недели температура в ночное время составит всего +10 градусов.