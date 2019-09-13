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Похолодание и дожди прогнозируют на этой неделе в Ростове

Похолодание и дожди прогнозируют на этой неделе в Ростове
В Ростове на наступившей неделе прогнозируют похолодание и дожди.

Если понедельник будет ясным и солнечным, то уже к обеду вторника погода испортится. Небольшой дождь ожидается в полдень. Температура при этом будет +22…+24 градуса, но к вечеру она опустится до +17…+20 градусов.

В среду дождь начнётся с самого утра и будет идти на протяжении всего дня. Похолодает до +17…+21 градуса, вечером - до +16 градусов.

В четверг в Ростове снова будет ясно и солнечно, но температура не поднимется выше +18 градусов днём и +16 вечером.

В конце недели в донскую столицу снова вернутся дожди, станет холоднее ещё на пару градусов. Днём в пятницу воздух прогреется только до +16 градусов, а вечером - до +13 градусов.

Ночи также становятся всё холоднее. К концу недели температура в ночное время составит всего +10 градусов.

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