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В Ростове-на-Дону потеплеет до +20 градусов

В Ростове-на-Дону потеплеет до +20 градусов
Потепление и сильные дожди обещают синоптики в Ростове-на-Дону. О погоде на ближайшие пять дней рабочей недели рассказали специалисты ростовского гидрометцентра.

Понедельник окажется самым дождливым и холодным днем недели. Осадки ожидаются на протяжении всего дня, а столбики термометров ростовчан покажут не больше +6 градусов.

Вторник, 6 апреля, окажется единственным на неделе без дождей. Погода будет облачной с прояснениями, а воздух прогреется до +12 градусов. Еще теплее будет в среду, 7 апреля. Несмотря на прогнозируемость дождя, температура воздуха составит +20 градусов. Это первая столь высокая температура воздуха в этом году.

Конец рабочей недели будет чуть прохладнее и с дождями. Столбики термометров будут колебаться в пределах +10...+14 градусов.

Резкий скачок температуры и обильные осадки в апреле синоптики прогнозировали еще в прошлом месяце. Как рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко, дожди прекратятся после 11 апреля. В регион придут теплые дни - температуры воздуха ночью составят +6...+11 градусов. Днем потеплеет до +13...+19 градусов.

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