Более тысячи новых пациентов с коронавирусом - жители Ростова

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области коронавирусом заболел еще 3 571 человек. По данным на 9 февраля, почти треть из них - жители донской столицы. Диагноз подтвердился у 1 075 человек. В Таганроге заразился 141 человек, в Шахтах - 135, а в Волгодонске - 120.В числе инфицированных оказались 119 человек из Батайска, 105 - из Азовского и 104 - из Сальского районов. В Аксайском положительные результаты ПЦР-тестов получили 90 человек, в Гуково - 87, в Новочеркасске - 86, в Новошахтинске - 84, а в Миллеровском районе - 80. Еще 71 пациент с COVID-19 появился в Красносулинском районе, 70 - в Мясниковском.Борьбу с опасной инфекцией начали 63 человека, проживающих в Белокалитвинском районе, 62 - в Азове, 61 - в Каменске-Шахтинском. На территории Октябрьского района заболели 55 человек, в Зерноградском - 48, в Неклиновском - 45, а в Семикаракорском - 44. Еще 42 инфицированных - из Егорлыкского, по 36 - из Каменского, Чертковского и Константиновского районов.В Песчанокопском положительный результат тестов на COVID-19 получили 35 человек, в Зверево и Кагальницком районе - по 34, в Орловском и Пролетарском - по 33. Диагноз подтвердился у 32 жителей Цимлянского района и у 31 - Несветайского. Меньше всего зараженных оказалось в Обливском (девять) и Советском (четыре) районах. В остальных муниципалитетах выявили от 10 до 30 случаев заражения.