Ростов, Таганрог и Батайск - лидеры по числу зараженных коронавирусом за сутки

Фото: Алексей Бойко.

Ростов, Таганрог и Батайск стали лидерами по количеству новых заболевших COVID-19. По данным на 1 февраля, в донской столице положительные результаты ПЦР-тестов получили 897 человек. В приморском городке диагноз подтвердился у 128 жителей, а в Батайске заразились 100 человек.В Новочеркасске и Аксайском районе борьбу с инфекцией начали по 99 человек, в Шахтах - 90, а в Сальском районе - 84. Еще 72 случая заболевания зафиксировали в Волгодонске, 68 - в Мясниковском, 62 - в Азовском районе и по 61 - в самом Азове и Гуково. На территории Миллеровского района COVID-19 подхватили 59 человек, в Неклиновском и Белокалитвинском - по 56, а в Кагальницком - 55. Еще 51 зараженный - житель Красносулинского района.Положительные результаты тестов на коронавирус получили 49 человек, проживающих в Зерноградском районе, 47 - из Новошахтинска и 37 - из Каменска-Шахтинского. В Октябрьском районе заболели 35 человек, в Егорлыкском и Родионово-Несветайском - по 34, а в Боковском и Кашарском - по 31.Меньше всего инфицированных оказалось в Советском и Усть-Донецком районах. Там заразились по три человека. В остальных муниципалитетах зафиксировали от восьми до 27 случаев заболевания. По информации областного правительства, всего за последние сутки диагноз подтвердился у 2 833 человек, а с начала пандемии количество пациентов с COVID-19 достигло 219 753 человек.