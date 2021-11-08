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Ростов и Шахты остаются лидерами по числу новых пациентов с коронавирусом

Ростов и Шахты остаются лидерами по числу новых пациентов с коронавирусом
В Ростовской области за сутки выявили 648 случаев инфицирования коронавирусом. По данным на 10 ноября, лидирующей тройкой по числу новых заболевших остаются Ростов (200 человек), Шахты (34), а также Волгодонск и Таганрог (по 32).

Среди пациентов с COVID-19 появились 22 жителя Новочеркасска, 19 - Аксайского района и по 13 - Новошахтинска и Азовского района. В самом Азове положительные результаты ПЦР-тестов получили 12 человек, в Батайске - 11, в Белокалитвинском, Сальском районах и городе Каменске-Шахтинском - по 10.

На территории Миллеровского и Константиновского районов заболели по восемь человек. В Зерноградском, Каменском, Усть-Донецком, Песчанокопском, Кагальницком, Неклиновском, Орловском и городе Гуково - по семь. По шесть инфицированных выявили в Мясниковском, Егорлыкском, Зимовниковском, Кашарском, Чертковском, Семикаракорском, Ремонтненском и Милютинском районах. Столько же - в Заветинском, Шолоховском, Красносулинском районах и Донецке.

В числе новых зараженных - по пять человек из Волгодонского, Цимлянского, Октябрьского, Родионово-Несветайского, Багаевского, Тацинского, Пролетарского, Матвеево-Курганского районов. Аналогичная ситуация - в Целинском, Веселовском, Тарасовском и Верхнедонском.

По четыре человека заболели в Мартыновском, Обливском, Боковском и Морозовском районах. В Дубовском, Куйбышевском и городе Зверево - по три. Меньше всего инфицированных оказалось в Советском районе. Там диагноз подтвердился у одного жителя.

Всего с начала пандемии медики зафиксировали 162 538 случаев заражения COVID-19. По информации регионального правительства, 8 013 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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