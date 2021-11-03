Треть новых заболевших коронавирусом - жители Ростова-на-Дону

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 646 человек. Большинство из них (197 человек) - жители донской столицы. На втором месте по числу инфицированных - город Шахты (33 человека). Третью позицию делят Волгодонск и Таганрог. В этих городах зафиксировали по 32 случая заражения.За сутки с 8 по 9 ноября диагноз подтвердился у 25 жителей Новочеркасска, 17 - Аксайского района и 16 - Азовского. В самом городе Азове положительные результаты тестов на COVID-19 получили 14 человек. В Батайске - 13, а в Сальском районе и Каменске-Шахтинском - по 11. В числе новых пациентов с коронавирусом оказались по 10 человек из Гуково и Егорлыкского района, по девять - из Чертковского и Неклиновского.На территории Новошахтинска, Миллеровского и Красносулинского районов инфекцию подхватили по восемь человек. В Зерноградском, Тарасовском, Белокалитвинском, Кашарском, Мясниковском и Константиновском районах - по семь. Аналогичная ситуация - в Зимовниковском и Кагальницком.По шесть новых пациентов с коронавирусом появились в Семикаракорском, Цимлянском, Милютинском, Каменском, Тацинском районах. В Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Орловском, Песчанокопском, Багаевском, Целинском и Матвеево-Курганском - по пять. Столько же зараженных - в Пролетарском, Усть-Донецком, Ремонтненском и городе Донецке.Борьбу с вирусом начали по четыре жителя Дубовского, Октябрьского, Веселовского, Заветинского, Куйбышевского, Волгодонского и Обливского районов. В Шолоховском, Боковском и Морозовском - по три, а в Зверево и Советском - по два. Меньше всего инфицированных оказалось в Мартыновском районе. Там заболел всего один человек.Общее число пациентов с COVID-19 за период пандемии достигло 161 890 человек. По информации областного правительства, 7 981 из них не смог побороть опасный вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.