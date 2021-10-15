Ростов и Таганрог - лидеры по числу новых пациентов с COVID-19

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 587 человек. По данным на 19 октября, большинство из них (205 человек) - жители донской столицы. На втором месте по количеству новых зараженных оказался Таганрог (25 человек), а на третьем - Шахты (24).На территории Новошахтинска диагноз подтвердился у 21 человека, а в Волгодонске - у 19. По 16 пациентов с COVID-19 появились в Новочеркасске и Азове. В городе Каменске-Шахтинском вирус подхватили 14 человек, в Батайске - 13, а в Гуково - девять. В числе инфицированных оказались восемь жителей Мясниковского района.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по семь человек из Октябрьского, Зимовниковского, Азовского, Сальского, Аксайского районов.В числе зараженных оказались по шесть человек, проживающих в Зерноградском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Белокалитвинском, Красносулинском, Чертковском, Орловском, Миллеровском, Песчанокопском районах. Аналогичная ситуация - в Морозовском, Волгодонском, Неклиновском и Константиновском районах.Борьбу с опасной инфекцией начали по пять человек в Егорлыкском, Целинском, Мартыновском, Тацинском, Обливском, Веселовском, Заветинском районах. Столько же заболевших - в Цимлянском и городе Зверево.По четыре случая заражения выявили в Тарасовском, Каменском, Багаевском, Кагальницком, Верхнедонском, Пролетарском, Семикаракорском районах.Число инфицированных пополнили по три жителя Милютинского, Усть-Донецкого, Боковского, Родионово-Несветайского и Кашарского районов. В Ремонтненском и Куйбышевском - по два. Меньше всего заболевших - в Дубовском и Советском районах. Там снова заболели по одному жителю.Всего с начала пандемии коронавирус подхватил 148 821 человек. Из них 7 358 скончались от тяжелых последствий. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.