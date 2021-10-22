Ростов и Таганрог остаются лидерами по числу зараженных COVID-19

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители всех городов и районов. По данным на 26 октября, большинство инфицированных - жители донской столицы (198 человек).В Таганроге вирус подхватили 28 человек, в Шахтах - 27, а в Волгодонске - 26. На территории Новочеркасска заболели 22 жителя, в Азове - 17, а в Новошахтинске - 16. Пациентами с COVID-19 стали 14 жителей Каменска-Шахтинского и 11 - Батайска. В Аксайском районе заразились 10 человек, в Гуково - девять, а в Зверево - восемь.По семь человек подхватили инфекцию в Егорлыкском, Мартыновском, Шолоховском, Чертковском, Константиновском и Азовском районах. В Кагальницком, Семикаракорском, Морозовском, Мясниковском, Красносулинском, Неклиновском, Орловском, Песчанокопском - по шесть. Аналогичная ситуация - в Зерноградском, Цимлянском, Заветинском и городе Донецке.В числе новых пациентов с COVID-19 - по пять человек из Кашарского, Целинского, Тарасовского, Пролетарского, Родионово-Несветайского, Боковского, Веселовского, Кашарского, Миллеровского, Багаевского районов. Столько же зараженных - в Тацинском, Сальском и Милютинском.Положительные результаты ПЦР-тестов получили по четыре жителя Обливского, Волгодонского, Матвеево-Курганского, Октябрьского, Верхнедонского районов. В Каменском, Усть-Донецком, Белокалитвинском и Зимовниковском - по три. В числе инфицированных оказались по два человека из Куйбышевского, Ремонтненского и Дубовского районов. В Советском заболел один человек.