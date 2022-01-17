Ростов и Батайск связали два новых автобусных маршрута

Фото: ttransport.ru

В Ростов-на-Дону из Батайска запустили два новых автобусных маршрута. Об этом 19 января сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.Автобусы №201 и №203 курсируют в Ростов из ЖК «Южный Берег» и микрорайона Березовая Роща. На каждом маршруте по два транспортных средства, следующих до Привокзальной площади донской столицы. С подробным расписанием скоро можно будет ознакомиться на конечных остановках и в самих автобусах.Отметим, что новые маршруты запустили по многочисленным просьбам граждан. Сотни людей ездят на работу в Ростов, отвозят детей в школы и детские сады. Однако до сегодняшнего дня единственным шансом попасть в донскую столицу был рейс №204. Он заезжал в микрорайон только в 6:30 и в 7:30 утра. Всем, кто не успевал попасть в автобус, приходилось около 20 минут идти до ближайшей остановки.