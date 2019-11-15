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Автобусы из Батайска в Ростов начали курсировать по Ворошиловскому мосту

Автобусы из Батайска в Ростов начали курсировать по Ворошиловскому мосту

С понедельника, 18 ноября, автобусы из Батайска в Ростов начали курсировать по новой схеме. Донскую столицу и город-спутник соединил ещё один маршрут по Ворошиловскому мосту. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Батайское АТП-1».

Новое направление значительно облегчит жизнь жителям Западного Батайска. Точкой отправления нового маршрута станет посёлок Койсуг. Конечной остановкой в Ростове будет улица Станиславского.

Обслуживать маршрут будут шесть автобусов. Интервал их отправления составит от 10 до 15 минут.

Добавим, что направление Ростов – Батайск также обслуживает автобус № 212, который отходит от Привокзальной площади. Автобусы большой вместимости курсируют по Темерницкому мосту, расположенному в створе проспекта Сиверса.

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