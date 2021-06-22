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В Ростове сняли четыре автобусных маршрута из-за неработающих кондиционеров

В Ростове сняли четыре автобусных маршрута из-за неработающих кондиционеров

В Ростове сняли четыре автобусных маршрута из-за неработающих кондиционеров. Об этом сообщили на заседании администрации города 24 июня.

В одностороннем порядке контракты расторгли с автобусами № 77 Покровский храм – Центральный рынок – Покровский храм, № 54 Темерник – посёлок Александровка, № 3 Главный ж/д вокзал – Лесничество и № 67 микрорайон Левенцовский – проспект Сельмаш. Все маршруты принадлежали разным компаниям.

Как заявили на собрании, на самом деле кондиционеры присутствовали во всех автобусах ещё с весны. АТП масштабно готовилось к лету. Подвели сами кондиционеры.

Компании, маршруты которых закрыли, закупали дешёвую контрафактную технику. В связи с чем участились поломки, материалов для починки не хватало. В итоге в сжатые сроки проблему решить не удалось, а ростовчанам приходилось ездить по городу в душных автобусах.

О том, будут ли на место утраченных маршрутов поставлены новые, пока не известно.

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