КДЦ «Здоровье» в Ростове не смог найти поставщика кислорода для больных COVID-19
Еще одно медучреждение не смогло закупить кислород для пациентов с COVID-19. Ни один подрядчик не подал заявку на участие в конкурсе по снабжению МБУЗ клинико-диагностический центр «Здоровье» жизненно необходимым газом. Информацию об этом опубликовали на сайте государственных закупок 26 октября.
Ранее медцентр собирался приобрести 165 тысяч баллонов жидкого медицинского кислорода за 5 миллионов рублей. Поставки были необходимы до 1 марта 2022 года. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.
С каждым днем в Ростовской области выявляют все больше новых инфицированных COVID-19. К аппаратам ИВЛ, по последним данным, подключены 415 человек.
Неизвестно, где РОКБ будет брать кислород для больных, которым он просто необходим. Очевидно, медучреждению придется либо повысить цену, либо в кратчайшие сроки решить проблему с поставкой.
Из-за напряженной эпидситуации кислород пытаются закупить практически все медучреждения, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.
По данным на 26 октября, к аппаратам ИВЛ подключены 438 пациентов. Кислород им жизненно необходим. Однако медучреждениям не всегда удается заключать контракты на его поставку с первого раза. В такой ситуации, к примеру, оказалась и РОКБ. Как сообщал Rostov.ru, медучреждение пыталось приобрести кислород в начале октября. Однако цены стремительно растут, и предлагаемая стоимость не привлекла внимание возможных поставщиков. Позже в РОКБ пересчитали цену и опубликовали новую госзакупку - на шесть миллионов дороже.