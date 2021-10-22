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КДЦ «Здоровье» в Ростове не смог найти поставщика кислорода для больных COVID-19

КДЦ «Здоровье» в Ростове не смог найти поставщика кислорода для больных COVID-19
Еще одно медучреждение не смогло закупить кислород для пациентов с COVID-19. Ни один подрядчик не подал заявку на участие в конкурсе по снабжению МБУЗ клинико-диагностический центр «Здоровье» жизненно необходимым газом. Информацию об этом опубликовали на сайте государственных закупок 26 октября.

Ранее медцентр собирался приобрести 165 тысяч баллонов жидкого медицинского кислорода за 5 миллионов рублей. Поставки были необходимы до 1 марта 2022 года. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.

С каждым днем в Ростовской области выявляют все больше новых инфицированных COVID-19. К аппаратам ИВЛ, по последним данным, подключены 415 человек.

Неизвестно, где РОКБ будет брать кислород для больных, которым он просто необходим. Очевидно, медучреждению придется либо повысить цену, либо в кратчайшие сроки решить проблему с поставкой.

Из-за напряженной эпидситуации кислород пытаются закупить практически все медучреждения, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

По данным на 26 октября, к аппаратам ИВЛ подключены 438 пациентов. Кислород им жизненно необходим. Однако медучреждениям не всегда удается заключать контракты на его поставку с первого раза. В такой ситуации, к примеру, оказалась и РОКБ. Как сообщал Rostov.ru, медучреждение пыталось приобрести кислород в начале октября. Однако цены стремительно растут, и предлагаемая стоимость не привлекла внимание возможных поставщиков. Позже в РОКБ пересчитали цену и опубликовали новую госзакупку - на шесть миллионов дороже.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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