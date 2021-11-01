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РостГМУ закупает кислород для пациентов с коронавирусом на 5,5 миллиона рублей

РостГМУ закупает кислород для пациентов с коронавирусом на 5,5 миллиона рублей
Ростовский государственный медуниверситет закупает кислород для пациентов с COVID-19. Соответствующие документы появились на сайте государственных закупок 3 ноября.

По контракту подрядчик должен предоставить в общей сумме 57,4 тысячи баллонов кислорода в период с 1 января до 1 декабря 2022 года. На все это вузу предстоит потратить более 5,5 миллиона рублей. Поставки университет будет оплачивать за счет средств бюджетных учреждений (федеральный фонд обязательного медицинского страхования и ОМС клиники).

Из-за сложной эпидситуации на Дону кислород закупают почти все медицинские учреждения, в которых лечат пациентов с COVID-19. Коечный фонд практически переполнен, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытий.

К аппаратам ИВЛ подключены 438 пациентов. Кислород им жизненно необходим. Однако медучреждениям не всегда удается заключать контракты на его поставку с первого раза.
Фото: www.belta.by.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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