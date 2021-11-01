РостГМУ закупает кислород для пациентов с коронавирусом на 5,5 миллиона рублей

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Ростовский государственный медуниверситет закупает кислород для пациентов с COVID-19. Соответствующие документы появились на сайте государственных закупок 3 ноября.По контракту подрядчик должен предоставить в общей сумме 57,4 тысячи баллонов кислорода в период с 1 января до 1 декабря 2022 года. На все это вузу предстоит потратить более 5,5 миллиона рублей. Поставки университет будет оплачивать за счет средств бюджетных учреждений (федеральный фонд обязательного медицинского страхования и ОМС клиники).Из-за сложной эпидситуации на Дону кислород закупают почти все медицинские учреждения, в которых лечат пациентов с COVID-19. Коечный фонд практически переполнен, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытий.К аппаратам ИВЛ подключены 438 пациентов. Кислород им жизненно необходим. Однако медучреждениям не всегда удается заключать контракты на его поставку с первого раза.