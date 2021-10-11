РОКБ не смогла закупить кислород для больных коронавирусом
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» не смогла закупить кислород для больных COVID-19. Ни один из поставщиков не подал заявку на участие в госзакупке. Об этом стало известно 13 октября.
Ранее медучреждение собиралось приобрести 419 952 баллона кислорода за 31 миллион рублей. Поставки были необходимы до конца 2021 года. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.
С каждым днем в Ростовской области выявляют все больше новых инфицированных COVID-19. К аппаратам ИВЛ, по последним данным, подключены 415 человек.
Неизвестно, где РОКБ будет брать кислород для больных, которым он жизненно необходим. Очевидно, медучреждению придется либо повысить цену, либо в кратчайшие сроки решить проблему с поставкой.