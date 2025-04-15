Ростехнадзор начал расследование обвала в шахте «Садкинское»

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В связи с инцидентом на шахте «Садкинское» Ростехнадзор инициировал процедуру расследования.Для проведения технического расследования причин произошедшего обрушения на шахте, отнесенной к 1 классу опасности, Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора была сформирована специальная комиссия. В настоящее время члены комиссии приступили к тщательному анализу всех обстоятельств, приведших к аварии.Согласно имеющейся информации, два шахтера оказались заблокированы под завалами на шахте «Садкинская» на протяжении примерно пятнадцати часов. Информация об их состоянии на данный момент отсутствует. По предварительным данным, признаков жизни от горняков не поступало.В районе обрушения ведутся спасательные работы силами двух отделений военизированного горноспасательного отряда. В операции задействовано более 60 спасателей и 17 единиц специализированной техники.Основной задачей специалистов является прокладка дополнительного прохода в обход завала для достижения места нахождения шахтеров. Предположительно, они находятся в забое, на глубине около 120 метров, что соизмеримо с высотой 40-этажного здания.