При пожаре в частном доме Ростовской области погибла пенсионерка

Фото: ГУ МЧС РО

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибла пенсионерка. Трагедия случилась 23 сентября в селе Средний Егорлык Целинского района.Днем на улице Советской загорелась веранда частного дома. Соседи, заметив пламя, немедленно вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания 80-летнюю жительницу и передали её медикам. К сожалению, из-за отравления угарным газом женщина скончалась в больнице.- Огонь потушили на площади 20 квадратных метров пять специалистов, - сообщили в ГУ МЧС по региону.Пожар произошёл из-за замыкания электрической проводки.