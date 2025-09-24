Новости
При пожаре в частном доме Ростовской области погибла пенсионерка

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибла пенсионерка. Трагедия случилась 23 сентября в селе Средний Егорлык Целинского района.

Днем на улице Советской загорелась веранда частного дома. Соседи, заметив пламя, немедленно вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания 80-летнюю жительницу и передали её медикам. К сожалению, из-за отравления угарным газом женщина скончалась в больнице.

- Огонь потушили на площади 20 квадратных метров пять специалистов, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл из-за замыкания электрической проводки.
Фото: ГУ МЧС РО
