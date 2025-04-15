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В Ростовской области из-за обрушения в шахте под завалами оказались 75 горняков

В Ростовской области из-за обрушения в шахте под завалами оказались 75 горняков

В Белокалитвинском районе в результате обрушения в шахте под обломками оказались два горняка. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Инцидент произошел утром 15 апреля в подземной выработке шахты "Садкинской", где случилось обрушение горных пород.

По словам главы региона, в момент происшествия в шахте находились около 75 человек, которые были оперативно эвакуированы на поверхность. Однако, по предварительной информации, двое шахтеров остались заблокированными под завалами.

Сейчас спасательные службы ведут работы по их поиску и извлечению. На месте происшествия также находятся представители местной администрации.
Фото: правительство РО
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