Юрий Слюсарь рассказал об операции по спасению горняков в шахте под Белой Калитвой

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о ходе операции по спасению горняков в шахте «Садкинской». Два человека более пяти часов находятся в забое под завалом на глубине около 120 метров.На месте обрушения породы работают два расчета военизированного горноспасательного отряда. Параллельно специалисты приступили к дополнительной выработке в обход завала, чтобы добраться до места, где находятся шахтеры.- К сожалению, связи с ними нет. Однако известно, что в забой поступает воздух, - рассказал глава донского региона.ЧП произошло 15 апреля в Белокалитвинском районе. На поверхность были подняты 73 работника. Спасением двух шахтеров занимаются более 60 специалистов.