В Ростове установили доски объявлений для борьбы с визуальным хаосом

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Долгое время ростовчане жаловались на большое количество рекламы в транспорте и на улицах, создающее неприятный визуальный шум.Администрация города услышала эти замечания и уже в мае убрала рекламные наклейки с автобусов.Сейчас внимание властей переключилось на места большого скопления людей — здесь решили вернуть старые добрые доски объявлений, которые раньше отсутствовали на улицах Ростова.Уже установлены шесть таких досок: две –на Западном развороте и четыре – на Привокзальной площади.