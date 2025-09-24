Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове установили доски объявлений для борьбы с визуальным хаосом

В Ростове установили доски объявлений для борьбы с визуальным хаосом

Долгое время ростовчане жаловались на большое количество рекламы в транспорте и на улицах, создающее неприятный визуальный шум.

Администрация города услышала эти замечания и уже в мае убрала рекламные наклейки с автобусов.

Сейчас внимание властей переключилось на места большого скопления людей — здесь решили вернуть старые добрые доски объявлений, которые раньше отсутствовали на улицах Ростова.

Уже установлены шесть таких досок: две –на Западном развороте и четыре – на Привокзальной площади.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.