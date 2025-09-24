В Ростове установили доски объявлений для борьбы с визуальным хаосом
Долгое время ростовчане жаловались на большое количество рекламы в транспорте и на улицах, создающее неприятный визуальный шум.
Администрация города услышала эти замечания и уже в мае убрала рекламные наклейки с автобусов.
Сейчас внимание властей переключилось на места большого скопления людей — здесь решили вернуть старые добрые доски объявлений, которые раньше отсутствовали на улицах Ростова.
Уже установлены шесть таких досок: две –на Западном развороте и четыре – на Привокзальной площади.