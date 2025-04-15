Судьба двух застрявших под завалами шахтеров в Ростовской области неизвестна

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После горного обвала на шахте «Садкинской» судьба двух шахтеров остается неизвестной уже более двух часов. В настоящее время проводятся спасательные мероприятия на месте ЧП.Происшествие случилось рано утром 15 апреля в Белокалитвинском районе, когда на шахте «Садкинской» произошло обрушение. По предварительным сведениям, обвал произошел около 7 утра, в начале рабочего дня. В результате инцидента 75 шахтеров оказались под завалами. После обрушения была немедленно организована эвакуация персонала.Установлено, что двое рабочих оказались заблокированы под обломками. Они находятся в подземной ловушке уже больше двух часов. По информации, полученной от источника DonDay, состояние шахтеров неизвестно, нет данных о том, живы ли они.На место аварии прибыли подразделения спасателей. В скором времени планируется начало спасательной операции для освобождения заблокированных горняков.