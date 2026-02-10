Росприроднадзор взыщет 10,7 млн рублей за незаконную свалку в Ростовской области
Росприроднадзор намерен взыскать 10,7 млн рублей из-за незаконной свалки в Ростовской области. В Азовском районе инспекторы обнаружили несанкционированное складирование отходов на площади 2 263,5 квадратного метра.
Чтобы оценить состояние почвы, были взяты пробы. Лабораторные анализы выявили значительное превышение концентрации вредных веществ.
Согласно расчетам, ущерб, нанесенный почве, составил 10,7 млн рублей. Виновник отказался добровольно возместить вред, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.